У Реалі вирішили, що робити з Анчелотті

Карло Анчелотті під час матчу. Фото: Reuters/Borja Suarez

Найближчими днями головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті проведе зустріч із президентом клубу Флорентіно Пересом. На порядку денному буде обговорення умов розставання з італійським фахівцем після завершення сезону Ла-Ліги-2024/25.

Керівництво "Реала" вже ухвалило рішення розлучитися з Анчелотті після останнього туру чемпіонату, повідомляє ESPN.

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Тренер Карло Анчелотті та футболіст "Барселони" Рафінья. Фото: Reuters/Borja Suarez

Чому Анчелотті йде з "Реала"

Майбутнє італійського тренера, вочевидь, пов'язане зі збірною Бразилії. Повідомляється, що італійський тренер уже провів переговори з Бразильською конфедерацією футболу. Його рішення очікували після фіналу Кубка Іспанії, в якому "Реал" поступився "Барселоні" з рахунком 2:3.

Попри контракт із "Реалом" до 2026 року, Карло Анчелотті, за інформацією іспанських ЗМІ, залишить команду після клубного чемпіонату світу, щоб уникнути звільнення в середині сезону та зберегти хороші відносини з керівництвом.

У перспективі на посаду головного тренера мадридського гранда претендують Хабі Алонсо, який очолює "Баєр", та Юрген Клопп, який раніше працював із "Ліверпулем". Обидва фахівці розглядаються як довгострокові рішення для майбутнього "Реала".

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