Проблемы Шахтера, которые помешали обыграть Динамо в УПЛ

Почему Шахтер не смог обыграть Динамо — главные проблемы команды
Матч "Шахтера" против "Динамо" в 26-м туре УПЛ завершился ничьей 2:2, и это стало очередным сигналом тревоги для донецкого клуба. Несмотря на удачный старт и два забитых мяча в первом тайме, "горняки" не смогли удержать преимущество и упустили важные очки в чемпионской гонке.
Одной из ключевых проблем "Шахтера" стал спад физической готовности во втором тайме, сообщает портал Новини.LIVE.
Команда Марино Пушича банально не выдержала темпа, который навязало "Динамо" после перерыва. Отсутствие достаточной физической выносливости не позволило грамотно обороняться в течение всех 90 минут.
Причины кризиса "Шахтера"
Тактическая нестабильность также сыграла свою роль. После ухода главного тренера Игора Йовичевича и изменений в тренерском штабе "Шахтер" потерял четкость в игровой структуре. Многие игроки выглядели растерянными, особенно в ситуациях, когда нужно было быстро перестраиваться в защите.
"Во втором тайме "Шахтер" вообще не знал, куда бежать и что делать", — отметил после матча эксперт Виктор Леоненко, указывая на серьезные организационные проблемы команды.
Психологический аспект также нельзя игнорировать. Упустив инициативу в начале второго тайма, "горняки" потеряли уверенность в своих силах. Ошибки на ровном месте, несогласованность в действиях и отсутствие агрессии в единоборствах стали прямым следствием этой нервозности.
Еще одной заметной проблемой стало отсутствие лидеров на поле. В решающие моменты у "Шахтера" не нашлось игроков, способных взять ответственность на себя, успокоить команду и повести ее за собой. Без настоящего "мозга" игры коллектив выглядел разрозненно.
Слабая скамейка запасных — еще один фактор. При равных составах "Динамо" имело возможность усилить игру заменами, тогда как у "Шахтера" игроки, выходившие на поле, не привнесли новых идей и энергии.
Если "Шахтер" не устранит эти проблемы в ближайшее время, клуб рискует не только упустить чемпионство, но и усложнить себе задачи в будущих сезонах. Болельщики ждут от команды перезагрузки — как в плане тактики, так и в плане менталитета.
Напомним, уже известны кандидаты, которые могут заменить Марино Пушича в донецком "Шахтере".
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