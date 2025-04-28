Проблемы Шахтера, которые помешали обыграть Динамо в УПЛ

Тренеры Марино Пушич и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Матч "Шахтера" против "Динамо" в 26-м туре УПЛ завершился ничьей 2:2, и это стало очередным сигналом тревоги для донецкого клуба. Несмотря на удачный старт и два забитых мяча в первом тайме, "горняки" не смогли удержать преимущество и упустили важные очки в чемпионской гонке.

Одной из ключевых проблем "Шахтера" стал спад физической готовности во втором тайме, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Команда Марино Пушича банально не выдержала темпа, который навязало "Динамо" после перерыва. Отсутствие достаточной физической выносливости не позволило грамотно обороняться в течение всех 90 минут.

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет во время матча. Фото: пресс-служба киевского клуба

Причины кризиса "Шахтера"

Тактическая нестабильность также сыграла свою роль. После ухода главного тренера Игора Йовичевича и изменений в тренерском штабе "Шахтер" потерял четкость в игровой структуре. Многие игроки выглядели растерянными, особенно в ситуациях, когда нужно было быстро перестраиваться в защите.

"Во втором тайме "Шахтер" вообще не знал, куда бежать и что делать", — отметил после матча эксперт Виктор Леоненко, указывая на серьезные организационные проблемы команды.

Владислав Ванат в окружении игроков "Шахтера". Фото: пресс-служба "Динамо"

Психологический аспект также нельзя игнорировать. Упустив инициативу в начале второго тайма, "горняки" потеряли уверенность в своих силах. Ошибки на ровном месте, несогласованность в действиях и отсутствие агрессии в единоборствах стали прямым следствием этой нервозности.

Еще одной заметной проблемой стало отсутствие лидеров на поле. В решающие моменты у "Шахтера" не нашлось игроков, способных взять ответственность на себя, успокоить команду и повести ее за собой. Без настоящего "мозга" игры коллектив выглядел разрозненно.

Слабая скамейка запасных — еще один фактор. При равных составах "Динамо" имело возможность усилить игру заменами, тогда как у "Шахтера" игроки, выходившие на поле, не привнесли новых идей и энергии.

Если "Шахтер" не устранит эти проблемы в ближайшее время, клуб рискует не только упустить чемпионство, но и усложнить себе задачи в будущих сезонах. Болельщики ждут от команды перезагрузки — как в плане тактики, так и в плане менталитета.

Напомним, уже известны кандидаты, которые могут заменить Марино Пушича в донецком "Шахтере".

После ничей с "Динамо" Дарио Срна объяснил, почему донецкая команда не сумела довести матч до победы.

Бывший форвард "Динамо" Владислав Супряга рассказал о не самой лучшей атмосфере в киевской команде.

Львовские "Карпаты" собираются усилить состав лидерами "ЛНЗ" и "Александрии".