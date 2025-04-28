Проблеми Шахтаря, які завадили обіграти Динамо в УПЛ

Тренери Маріно Пушич та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Матч "Шахтаря" проти "Динамо" у 26-му турі УПЛ завершився нічиєю 2:2, і це стало черговим сигналом тривоги для донецького клубу. Попри вдалий старт та два забиті м'ячі в першому таймі, "гірники" не змогли втримати перевагу і втратили важливі очки в чемпіонських перегонах.

Однією з ключових проблем "Шахтаря" став спад фізичної готовності в другому таймі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет під час матчу. Фото: пресслужба київського клубу

Причини кризи "Шахтаря"

Тактична нестабільність також зіграла свою роль. Після звільнення головного тренера Ігора Йовічевича та змін у тренерському штабі "Шахтар" втратив чіткість в ігровій структурі. Багато гравців виглядали розгубленими, особливо в ситуаціях, коли потрібно було швидко перебудовуватися в захисті.

"У другому таймі "Шахтар" узагалі не знав, куди бігти і що робити", — зазначив після матчу експерт Віктор Леоненко, вказуючи на серйозні організаційні проблеми команди.

Владислав Ванат в оточенні гравців "Шахтаря". Фото: пресслужба "Динамо"

Психологічний аспект також не можна ігнорувати. Втративши ініціативу на початку другого тайму, "гірники" втратили впевненість у своїх силах. Помилки на рівному місці, неузгодженість у діях і відсутність агресії в єдиноборствах стали прямим наслідком цієї нервозності.

Ще однією помітною проблемою стала відсутність лідерів на полі. У вирішальні моменти у "Шахтаря" не знайшлося гравців, здатних узяти відповідальність на себе, заспокоїти команду та повести її за собою. Без справжнього "мозку" гри колектив виглядав розрізнено.

Слабка лава запасних — ще один фактор. За рівних складів "Динамо" мало змогу підсилити гру замінами, тоді як у "Шахтаря" гравці, які виходили на поле, не привнесли нових ідей та енергії.

Якщо "Шахтар" не усуне ці проблеми найближчим часом, клуб ризикує не тільки втратити чемпіонство, а й ускладнити собі завдання в майбутніх сезонах. Вболівальники чекають від команди перезавантаження — як у плані тактики, так і в плані менталітету.

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