Милевский раскритиковал Попова за комментарии о россиянах в спорте

Горан Попов (в середине) празднует победу с игроками "Динамо". Фото: УНИАН

Известный украинский футболист Артем Милевский с недоумением узнал о позиции своего бывшего одноклубника по "Динамо" Горана Попова по поводу россиян в спорте. Македонец поддержал идею возвращения игроков из РФ и Беларуси в международные турниры.

Милевский не понимает, почему Попов изменил отношение к войне в Украине и прокомментировал ситуация в своем Tik-Tok-аккаунте.

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Бывший защитник киевского "Динамо" Горан Попов поддержал Украину в начале полномасштабной российской агрессии. Однако недавно македонец сделал заявление о том, что хотел бы снова видеть россиян в международном спорте. Это может быть связано с агентской деятельностью бывшего футболиста, который сотрудничает с российскими клубами.

Артем Милевский и Горан Попов. Фото: УНИАН

Что Милевский сказал о Попове

Бывший капитан "Динамо" не понимает, что произошло с его товарищем по команде. Милевский предположил, что Попов дал скандальное интервью в нетрезвом состоянии. Артем напомнил, что у Горана осталось много друзей в Украине. Даже если у Попова есть свое мнение по поводу российских спортсменов, он мог бы промолчать из уважения к украинским товарищам.

"Это в голове не укладывается. Хочет возвращения российских футболистов, клубов. Ну идиот", — заявил Милевский.

Горан Попов перешел в "Динамо" из "Херенвена" в 2010 году и провел в киевском клубе четыре года. Он завоевал с украинской командой Суперкубок страны в 2011 году.

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис откровенно рассказал о шансах Николая Шапаренко и Владимира Бражко перейти в другие клубы.

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