Мілевський розкритикував Попова за коментарі про росіян у спорті

Горан Попов (у середині) святкує перемогу з гравцями "Динамо". Фото: УНІАН

Відомий український футболіст Артем Мілевський зі здивуванням дізнався про позицію свого колишнього одноклубника з "Динамо" Горана Попова щодо росіян у спорті. Македонець підтримав ідею повернення гравців з РФ і Білорусі в міжнародні турніри.

Мілевський не розуміє, чому Попов змінив ставлення до війни в Україні та прокоментував ситуацію у своєму Tik-Tok-акаунті.

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Колишній захисник київського "Динамо" Горан Попов підтримав Україну на початку повномасштабної російської агресії. Однак нещодавно македонець зробив заяву про те, що хотів би знову бачити росіян у міжнародному спорті. Це може бути пов'язано з агентською діяльністю колишнього футболіста, який співпрацює з російськими клубами.

Артем Мілевський та Горан Попов. Фото: УНІАН

Що Мілевський сказав про Попова

Колишній капітан "Динамо" не розуміє, що сталося з його товаришем по команді. Мілевський припустив, що Попов дав скандальне інтерв'ю в нетверезому стані. Артем нагадав, що у Горана залишилося багато друзів в Україні. Навіть якщо у Попова є своя думка з приводу російських спортсменів, він міг би промовчати з поваги до українських товаришів.

"Це в голові не вкладається. Хоче повернення російських футболістів, клубів. Ну ідіот", — заявив Мілевський.

Горан Попов перейшов у "Динамо" з "Херенвена" 2010 року та провів у київському клубі чотири роки. Він завоював з українською командою Суперкубок країни у 2011 році.

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