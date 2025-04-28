Усик выступил против сдачи украинских территорий России

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик находится Лондоне, где представили его реванш с Даниэлем Дюбуа. Второй бой боксеров пройдет 19 июля на "Уэмбли".

В Лондоне Усик рассказал в эфире talkSPORT о своем отношении к тому, что Украине для окончания войны, возможно, придется признать российскими оккупированные территории Крыма и четырех областей.

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Сначала Усик рассказал иностранным журналистам о гостеприимстве и доброжелательности украинцев, отметил их любовь к музыке, национальной кухне и традициям.

Однако о войне Усик рассказал с болью, потому что Россия оккупировала его родной Симферополь.

"Россия захватила мой родной город и часть Украины. Украинцы всегда доброжелательны, но когда нашу землю оккупировали, мы стали на защиту всей нацией — дети, молодежь, женщины, родители и деды", — заявил Усик.

Также Александр отметил, что он не является политиком, но убежден, что если позволить захватывать земли из-за спорных ситуаций, в мире воцарится хаос. Он подчеркнул, что международные правила нельзя нарушать путем захвата чужой территории.

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