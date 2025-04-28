Усик виступив проти здачі українських територій Росії

Усик розкритикував можливу відмову України від територій
Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик знаходиться Лондоні, де представили його реванш з Даніелем Дюбуа. Другий бій боксерів пройде 19 липня на "Вемблі".
В Лондоні Усик розповів в ефірі talkSPORT про своє ставлення до того, що Україні для закінчення війни може прийтися визнати російськими окуповані території Криму та чотирьох областей.
Усику не подобається ідея торгівлі територіями
Спершу Усик розповів іноземним журналістам про гостинність і доброзичливість українців, відзначив їх любов до музики, національної кухні та традицій.
Однак про війну Усик розповів з болем, бо Росія окупувала його рідний Сімферополь.
"Росія захопила моє рідне місто та частину України. Українці завжди доброзичливі, але коли нашу землю окупували, ми стали на захист усією нацією — діти, молодь, жінки, батьки й дідусі", — заявив Усик.
Також Олександр зазначив, що він не є політиком, але переконаний: якщо дозволити захоплювати землі через спірні ситуації, у світі запанує хаос. Він підкреслив, що міжнародні правила не можна порушувати шляхом захоплення чужої території.
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