Усик виступив проти здачі українських територій Росії

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик знаходиться Лондоні, де представили його реванш з Даніелем Дюбуа. Другий бій боксерів пройде 19 липня на "Вемблі".

В Лондоні Усик розповів в ефірі talkSPORT про своє ставлення до того, що Україні для закінчення війни може прийтися визнати російськими окуповані території Криму та чотирьох областей.

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Спершу Усик розповів іноземним журналістам про гостинність і доброзичливість українців, відзначив їх любов до музики, національної кухні та традицій.

Однак про війну Усик розповів з болем, бо Росія окупувала його рідний Сімферополь.

"Росія захопила моє рідне місто та частину України. Українці завжди доброзичливі, але коли нашу землю окупували, ми стали на захист усією нацією — діти, молодь, жінки, батьки й дідусі", — заявив Усик.

Також Олександр зазначив, що він не є політиком, але переконаний: якщо дозволити захоплювати землі через спірні ситуації, у світі запанує хаос. Він підкреслив, що міжнародні правила не можна порушувати шляхом захоплення чужої території.

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