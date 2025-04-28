Усик та Дюбуа здивували під час Битви поглядів у Лондоні

Олександр Усик та Златан Ібрагімович. Фото: instagram.com/usykaa/

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик та володар пояса IBF Даніель Дюбуа офіційно домовилися про реванш. Поєдинок відбудеться 19 липня на знаменитому стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

На битві поглядів, яка пройшла напередодні бою, між Усиком та Дюбуа спалахнули емоції, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На кону в цьому бою стоїть звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі. Саме цей титул об'єднає всі основні чемпіонські пояси в одній парі рукавичок — мрія будь-якого боксера.

Афіша реваншу Усик — Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Історія протистояння Усика та Дюбуа

Перший поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа пройшов 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді після того, як суперник порушив правила, завдавши забороненого удару нижче пояса в п'ятому раунді.

Реванш обіцяє стати однією з найочікуваніших подій у світі боксу 2025 року. Уболівальники з нетерпінням чекають, чи зможе Усик підтвердити своє домінування, чи Дюбуа зуміє взяти реванш та змінити історію суперважкого дивізіону.

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