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Дюбуа неожиданно атаковал Усика во время встречи боксеров

28 апреля 2025 14:35
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик и Дюбуа удивили во время Битвы вглядов в Лондоне
Александр Усик и Златан Ибрагимович. Фото: instagram.com/usykaa/
Алексей Паламарчук - Редактор

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик и обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа официально договорились о реванше. Поединок состоится 19 июля на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

На битве взглядов, которая прошла в преддверии боя, между Усиком и Дюбуа вспыхнули эмоции, сообщает портал Новини.LIVE.

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На кону в этом бою стоит звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Именно этот титул объединит все основные чемпионские пояса в одной паре перчаток — мечта любого боксера.

Афиша реванша Усика и Дюбуа
Афиша реванша Усик — Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/ 

История противостояния Усика и Дюбуа

Первый поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа прошёл 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде, после того как соперник нарушил правила, нанеся запрещённый удар ниже пояса в пятом раунде.

Реванш обещает стать одним из самых ожидаемых событий в мире бокса 2025 года. Болельщики с нетерпением ждут, сможет ли Усик подтвердить своё доминирование или Дюбуа сумеет взять реванш и изменить историю супертяжелого дивизиона.

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