Роналду в конце мая может подписать контракт с клубом АПЛ

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: Reuters

Лидер саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду собирается добавить еще один трофей в свою коллекцию. Ради этого португальский футболист собирается вернуться в европейский футбол.

Речь идет о краткосрочном контракте с одним из английских грандов, сообщает Daily Mail.

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Криштиану Роналду не собирается на пенсию как минимум до осени следующего года. Португальский футболист, которому в феврале исполнилось уже 40 лет, в нынешнем сезоне забил 31 гол и сделал 3 результативные передачи. При этом атакующий полузащитник собирается осуществить амбициозный план.

Роналду снова будет играть в Европе

Португальский футболист мечтает сыграть на клубном чемпионате мира, который с 15 июня по 13 июля 2025 пройдет в США. Для этого Роналду готов уйти в аренду в один из европейских клубов. Главными кандидатами на трансфер игрока оказались английские "Манчестер Сити" и "Челси".

Криштиану Роналду поздравляет Садио Мане. Фото: Reuters

Ранее в этом списке был и мадридский "Реал", но концовка нынешнего сезона оказалась неудачной для испанской команды. В конце весны "бланкос" ждут серьезные изменения, в клубе появится новый тренер, и мадридцы пока не могут позволить себе трансфер Роналду.

В последнее время появилась информация о том, что на переход Криштиану также претендует австрийский "Ред Булл Зальцбург", для которого сотрудничество с Роналду может стать важным имиджевым проектом.

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин примет решение о своем будущем в конце сезона.

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