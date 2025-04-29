Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин получил интересное предложение по продолжению карьеры arrow

Лунин получил интересное предложение по продолжению карьеры

29 апреля 2025 08:33
Иван Крутогоров - Редактор
Лунин покинет Реал вслед за Анчелотти и переедет в Англию
Андрей Лунин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/realmadrid/
Иван Крутогоров - Редактор

В карьере вратаря сборной Украины Андрея Лунина продолжается неопределенность. У него по-прежнему есть предложения от других клубов, но футболист мадридского "Реала" не спешит их приниматься. 

Лунин хочет понять, кто будет тренировать испанскую команду в следующем сезоне, сообщает Diario AS

Реклама
Читайте также:

Украинский голкипер Андрей Лунин заканчивает нынешний сезон в статусе резервного вратаря мадридского "Реала". Футболист до сих пор не смирился с этой ролью и надеется, что уже летом в его карьере произойдут изменения. Однако пока непонятно, в какой команде будет играть украинец. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Варианты для Лунина 

Английский "Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к голкиперу "Реала". Тренерский штаб "красных дьяволов" считает, что украинский вратарь сумеет усилить вратарскую линию команды. "МЮ" готов предложить мадридцам 20 млн евро за 26-летнего футболиста. Эта сумма устроит "королевский клуб". 

Сам Лунин не спешит принимать важное решение. Он хочет пообщаться с новым главным тренером "Реала". Карло Анчелотти покинут мадридский клуб в конце сезона, но пока не известно, кто придет ему на смену. Это может быть Хаби Алонсо или Юрген Клопп. 

Только после беседы с новым наставником Лунин сделает следующий шаг. Если он не получит гарантий выступления в основном составе, вполне вероятен уход украинца из "Реала". Не исключено, что Андрей выберет предложение "Манчестер Юнайтед". 

Напомним, известны четыре основных претендента на место главного тренера донецкого "Шахтера". 

Артем Милевский поделился мнением о том, кто должен работать с "Шахтером" в следующем сезоне. 

Братья Суркисы отреагировали на участие футболистов "Динамо" в потасовке с игроками донецкого "Шахтера". 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама