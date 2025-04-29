Лунин покинет Реал вслед за Анчелотти и переедет в Англию

Андрей Лунин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/realmadrid/

В карьере вратаря сборной Украины Андрея Лунина продолжается неопределенность. У него по-прежнему есть предложения от других клубов, но футболист мадридского "Реала" не спешит их приниматься.

Лунин хочет понять, кто будет тренировать испанскую команду в следующем сезоне, сообщает Diario AS.

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Украинский голкипер Андрей Лунин заканчивает нынешний сезон в статусе резервного вратаря мадридского "Реала". Футболист до сих пор не смирился с этой ролью и надеется, что уже летом в его карьере произойдут изменения. Однако пока непонятно, в какой команде будет играть украинец.

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Варианты для Лунина

Английский "Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к голкиперу "Реала". Тренерский штаб "красных дьяволов" считает, что украинский вратарь сумеет усилить вратарскую линию команды. "МЮ" готов предложить мадридцам 20 млн евро за 26-летнего футболиста. Эта сумма устроит "королевский клуб".

Сам Лунин не спешит принимать важное решение. Он хочет пообщаться с новым главным тренером "Реала". Карло Анчелотти покинут мадридский клуб в конце сезона, но пока не известно, кто придет ему на смену. Это может быть Хаби Алонсо или Юрген Клопп.

Только после беседы с новым наставником Лунин сделает следующий шаг. Если он не получит гарантий выступления в основном составе, вполне вероятен уход украинца из "Реала". Не исключено, что Андрей выберет предложение "Манчестер Юнайтед".

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