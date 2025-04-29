Лунін залишить Реал слідом за Анчелотті та переїде в Англію

Андрій Лунін дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/realmadrid/

У кар'єрі воротаря збірної України Андрія Луніна триває невизначеність. У нього, як і раніше, є пропозиції від інших клубів, але футболіст мадридського "Реала" не поспішає їх приймати.

Лунін хоче зрозуміти, хто тренуватиме іспанську команду наступного сезону, повідомляє Diario AS.

Реклама

Читайте також:

Український голкіпер Андрій Лунін закінчує нинішній сезон у статусі резервного воротаря мадридського "Реала". Футболіст досі не змирився з цією роллю й сподівається, що вже влітку в його кар'єрі відбудуться зміни. Однак поки незрозуміло, в якій команді гратиме українець.

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Варіанти для Луніна

Англійський "Манчестер Юнайтед" проявляє серйозний інтерес до голкіпера "Реала". Тренерський штаб "червоних дияволів" вважає, що український воротар зуміє посилити воротарську лінію команди. "МЮ" готовий запропонувати мадридцям 20 млн євро за 26-річного футболіста. Ця сума влаштує "королівський клуб".

Сам Лунін не поспішає ухвалювати важливе рішення. Він хоче поспілкуватися з новим головним тренером "Реала". Карло Анчелотті залишить мадридський клуб наприкінці сезону, але поки не відомо, хто прийде йому на зміну. Це може бути Хабі Алонсо або Юрген Клопп.

Тільки після бесіди з новим наставником Лунін зробить наступний крок. Якщо він не отримає гарантій виступу в основному складі, цілком імовірним є відхід українця з "Реала". Не виключено, що Андрій обере пропозицію "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, відомі чотири основні претенденти на місце головного тренера донецького "Шахтаря".

Артем Мілевський поділився думкою про те, хто має працювати з "Шахтарем" наступного сезону.

Брати Суркіси відреагували на участь футболістів "Динамо" в бійці з гравцями донецького "Шахтаря".