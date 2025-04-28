Суркіси вибачалися за бійку В'ячеслава Суркіса після матчу Шахтар — Динамо U-19

Григорій Суркіс. Фото: ФК "Динамо" Київ

За день до українського Ель Класіко відбувся вирішальний матч юнацької першості чемпіонату U-19 між "Шахтарем" та "Динамо". Гра закінчилась перемогою киян та бійкою під час та після гри.

Учасником та провокатором в конфлікті був воротар "Динамо" В’ячеслав Суркіс, який є сином експрезидента клубу Григорія Суркіса. Інсайдер Ігор Бурбас розповів про реакцію на це батька та дядька Ігоря Суркіса.

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За словами джерела, Ігор та Григорія Суркіси особисто вибачалися за поведінку воротаря "Динамо" U-19 перед тренерським штабом "гірників".

"Григорій та Ігор Суркіс ходили і персонально вибачалися за свого сина і племінника, за його поведінку та емоції", — сказав Бурбас.

Зазначимо, що після фінального свистка В'ячеслав отримав червону картку, а загалом у матчі було чотири вилучення.

Цікаво, що в кінці минулого юнацького чемпіонату 2023/2024 рр. В’ячеслав Суркіс спровокував ще одну бійку з гравцями та фанатами "Шахтаря".

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