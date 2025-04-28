Суркіси вибачалися за бійку В'ячеслава Суркіса після матчу Шахтар — Динамо U-19

Суркіс влаштував "розбірки" з Шахтарем через бійку свого сина
За день до українського Ель Класіко відбувся вирішальний матч юнацької першості чемпіонату U-19 між "Шахтарем" та "Динамо". Гра закінчилась перемогою киян та бійкою під час та після гри.
Учасником та провокатором в конфлікті був воротар "Динамо" В’ячеслав Суркіс, який є сином експрезидента клубу Григорія Суркіса. Інсайдер Ігор Бурбас розповів про реакцію на це батька та дядька Ігоря Суркіса.
Як Суркіси відреагували на дії В’ячеслава
За словами джерела, Ігор та Григорія Суркіси особисто вибачалися за поведінку воротаря "Динамо" U-19 перед тренерським штабом "гірників".
"Григорій та Ігор Суркіс ходили і персонально вибачалися за свого сина і племінника, за його поведінку та емоції", — сказав Бурбас.
Зазначимо, що після фінального свистка В'ячеслав отримав червону картку, а загалом у матчі було чотири вилучення.
Цікаво, що в кінці минулого юнацького чемпіонату 2023/2024 рр. В’ячеслав Суркіс спровокував ще одну бійку з гравцями та фанатами "Шахтаря".
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