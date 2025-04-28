Суркисы извинялись за драку Вячеслава Суркиса после матча Шахтер - Динамо U-19

Григорий Суркис. Фото: ФК "Динамо" Киев

За день до украинского Эль-Класико состоялся решающий матч юношеского первенства чемпионата U-19 между "Шахтером" и "Динамо". Игра закончилась победой киевлян и дракой во время и после игры.

Участником и провокатором в конфликте был вратарь "Динамо" Вячеслав Суркис, который является сыном экс-президента клуба Григория Суркиса. Инсайдер Игорь Бурбас рассказал о реакции на это отца и дяди Игоря Суркиса.

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По словам источника, Игорь и Григорий Суркисы лично извинялись за поведение вратаря "Динамо" U-19 перед тренерским штабом "горняков".

"Григорий и Игорь Суркис ходили и персонально извинялись за своего сына и племянника, за его поведение и эмоции", — сказал Бурбас.

Отметим, что после финального свистка Вячеслав получил красную карточку, а всего в матче было четыре удаления.

Интересно, что в конце прошлого юношеского чемпионата 2023/2024 гг. Вячеслав Суркис спровоцировал еще одну драку с игроками и фанатами "Шахтера".

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