Курьезное видео с Криштиану Роналду покорило интернет

Новое курьезное видео с Криштиану Роналду покорило соцсети
Саудовский "Аль-Наср" прекратил выступление в Лиге чемпионов АФК за шаг до финала турнира. Команда Стефано Пиоли проиграла "Кавасаки Фронтале".
Криштиану Роналду разозлился после финального свистка, эпизод его поведения попал на видео, сообщает портал Новини.LIVE.
"Аль-Наср" не сумел взять верх над "Кавасаки Фронтале" и проиграл в полуфинале ЛЧ со счетом 2:3. Криштиану Роналду не забил не одного гола в этом матче, и после финального свистка злился и на себя, и на партнеров по команде.
Что сделал Криштиану Роналду
Звездный футболист "Аль-Насра" остался в одиночестве после финального свистка арбитра. Криштиану Роналду проанализировал свои действия на поле, а со стороны казалось, что он говорит сам с собой. Жесты и слова португальского футболиста отчетливо продемонстрировали, что он разочарован результатом противостояния. Видео с игроком быстро покорило соцсети.
Через несколько часов после игры Криштиану Роналду написал в Instagram, что всей команде пришлось отложить свою мечту. Он заверил, что гордится партнерами по "Аль-Насру" и тем, как они сражались с сильным соперником.
"Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и поддерживали нас на каждом шагу. Ваша поддержка значит для нас все, для вас мы выходим на поле", — написал Роналду.
Напомним, английский "Манчестер Сити" предложит Криштиану Роналду краткосрочный контракт.
Защитник каталонской "Барселоны" Жюль Кунде получил травму — стали известны сроки восстановления француза.
Михаил Мудрик обладает хорошим вкусом на автомобили — вингер "Челси" показал, на чем ездит.
Хосеп Гвардиола понял, в чем заключается проблема "Манчестер Сити" и нашел способ ее исправить.
Читайте Новини.LIVE!