Курьезное видео с Криштиану Роналду покорило интернет

Криштиану Роналду недоволен поражением "Аль-Насра". Фото: Reuters

Саудовский "Аль-Наср" прекратил выступление в Лиге чемпионов АФК за шаг до финала турнира. Команда Стефано Пиоли проиграла "Кавасаки Фронтале".

Криштиану Роналду разозлился после финального свистка, эпизод его поведения попал на видео, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Аль-Наср" не сумел взять верх над "Кавасаки Фронтале" и проиграл в полуфинале ЛЧ со счетом 2:3. Криштиану Роналду не забил не одного гола в этом матче, и после финального свистка злился и на себя, и на партнеров по команде.

Криштиану Роналду борется с соперником. Фото: Reuters

Что сделал Криштиану Роналду

Звездный футболист "Аль-Насра" остался в одиночестве после финального свистка арбитра. Криштиану Роналду проанализировал свои действия на поле, а со стороны казалось, что он говорит сам с собой. Жесты и слова португальского футболиста отчетливо продемонстрировали, что он разочарован результатом противостояния. Видео с игроком быстро покорило соцсети.

Через несколько часов после игры Криштиану Роналду написал в Instagram, что всей команде пришлось отложить свою мечту. Он заверил, что гордится партнерами по "Аль-Насру" и тем, как они сражались с сильным соперником.

"Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и поддерживали нас на каждом шагу. Ваша поддержка значит для нас все, для вас мы выходим на поле", — написал Роналду.

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