Гвардиола нацелился на трансфер за 60 млн в Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола после победы "Манчестер Сити". Фото: Reuters/David Klein

Английский "Манчестер Сити" станет одним из главных игроков на трансферном рынке летом 2025 года. Клуб готовит весомое предложение на сумму около 60 миллионов евро за футболиста, которого Хосеп Гвардиола считает ключевым усилением состава.

Имя потенциального новичка пока держится в секрете, однако в кулуарах английских СМИ уже заговорили о топ-уровне сделки, сообщает FootballTransfers.

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В "Манчестер Сити" видят необходимость точечного усиления на фоне плотного графика следующего сезона. Помимо внутренних турниров, команде предстоит участие в клубном чемпионате мира. Именно поэтому руководство клуба стремится заблаговременно закрыть все кадровые вопросы.

Хосеп Гвардиола руководит игрой команды. Фото: Reuters/Phil Noble

Кто станет новичком "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола уже провел внутренние консультации с трансферным отделом клуба и наметил список приоритетных целей. В клубе рассчитывают на быстрые переговоры и подписание до старта предсезонных сборов. Главный акцент делается на универсального игрока средней линии, способного усилить ротацию и поддерживать высокий темп игры.

"Мы хотим работать на опережение. Состав уже силён, но мы всегда должны думать на шаг вперед", — отметил ранее Гвардиола в комментарии после одной из последних игр АПЛ. Такой подход соответствует стратегии клуба последних лет, когда каждый трансфер тщательно выверяется с учётом долгосрочной перспективы.

Возможный новичок должен вписываться в стилистику игры, где большое значение имеет контроль мяча, мобильность и тактическая гибкость. По информации источника, обсуждаются как внутренние, так и внешние варианты, в том числе и с участием молодых игроков из Ла Лиги.

Ситуация также будет зависеть от кадровых изменений летом. Если кто-либо из действующих игроков основного состава получит предложение, которое клуб сочтёт выгодным, "Сити" может ускорить подписание замены. В любом случае, в Манчестере планируют завершить сделку до конца июня.

Напомним, еще одним новичком "Манчестер Сити" может стать Криштиану Роналду.

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