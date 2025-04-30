Элина Свитолина обновила личный рекорд в теннисе

Элина Свитолина во время матча. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Одесситка Элина Свитолина продолжает впечатлять своей формой на грунтовых кортах, демонстрируя стабильность и высокое мастерство. Ее успехи на турнирах WTA 1000 подтверждают статус одной из ведущих теннисисток современности.

Украинская спортсменка установила важное достижение на пути к финалу престижного турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина достигла значимого рубежа в своей карьере, одержав десятую подряд победу на грунтовом покрытии. Этот успех пришелся на матч 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде, где Свитолина уверенно обыграла Марию Саккари со счетом 6:3, 6:4.

Элина Свитолина с болельщиками. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Уникальность победы Свитолиной

Победная серия украинки началась с матчей Кубка Билли Джин Кинг, продолжилась триумфом на турнире в Руане и достигла апогея в Мадриде. Таким образом, Элина стала лишь четвертой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть десять матчей подряд на грунте, не уступив ни одного сета. Ранее подобного добивались Серена Уильямс, Флавия Пеннетта и Бернарда Пера.​

"Я очень старалась найти свой уровень. Очень рада, что смогла сделать это на грунте так рано, потому что нелегко перейти с хардовых кортов на грунт. Но пока я очень довольна своим выступлением. Я стараюсь оставаться здоровой, это сейчас мой приоритет. Я попробую перефокусироваться для следующего матча", — рассказала Свитолина.​

Эта серия также позволила Элине обновить личный рекорд по количеству выигранных сетов подряд — 20. Предыдущий лучший результат составлял 16 сетов, установленный в период с июля по август 2013 года.​

Матч против Саккари длился 1 час 38 минут. За это время Свитолина сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и отразила пять из семи брейк-пойнтов соперницы. Эта победа стала третьей для Элины в пяти очных встречах с Саккари.​

Следующей соперницей Свитолиной в четвертьфинале станет японская теннисистка Моюка Учидзима, которая ранее обыграла россиянку Екатерину Александрову. Этот матч станет первым очным противостоянием между Свитолиной и Учидзимой.​

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