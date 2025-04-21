Свитолина поднялась в рейтинге WTA, Костюк и Калинина опустились

Элина Свитолина. Фото: Reuters

Женская теннисная ассоциация (WTA) традиционно обновила свой рейтинг. Случилось это после турниров в Штутгарте и Руане.

Изменения в рейтинге коснулись украинских теннисисток, передает портал Новини.LIVE.

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Подъем и падения украинцев

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после победы на турнире WTA 250 поднялась с 18-го на 17-ю позицию.

Рейтинг украинок в WTA. Фото: скриншот

Негативные изменения происходят с рейтингом бывшей первой ракетки Украины Мартой Костюк. Киевлянка опустилась с 25-й на 36-ю позицию из-за того, что пропустила турнир WTA 500 в Штутгарте.

Также падение происходит у Ангелины Калининой, упавшей с 65-й на 74-ю позицию.

Первой ракеткой мира остается выступающая в нейтральном статусе белоруска Арина Соболенко, проигравшая латвийке Елене Остапенко в финале турнира в Штутгарте.

Второй остается полячка Игра Свентек которая очень рано проиграла в Штутгарте. ТОП-5 замыкают американки Джессика Пегула, Кори Гауфф и Мэдисон Киз.

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