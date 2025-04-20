Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во французском Руане

Свитолина выиграла в финале турнира в Руане свой 18-й титул
Во французском Руане состоялся финал турнира WTA 250. Украинка Элина Свитолина сыграла с сербкой Ольгой Данилович.
Украинка победила со счетом 6:4, 7:6, сообщил портал Новини.LIVE.
Как Свитолина снова титул выиграла
Для обеих теннисисток это был первый матч друг с другом. Длилась игра почти два часа, за которые Свитолина подала шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три из пяти брейков.
Данилович сделала пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и использовала два из пяти брейков.
Для Свитолиной выигранный турнир стал 18-м в карьере и первым с мая 2023 года.
Отметим, что на пути к финалу Свитолина во втором круге обыграла украинку Ангелину Калинину. Теннисистки в четвертый раз играли друг с другом и в четвертый раз победила Элина.
После матча Свитолина поблагодарила за победу свою команду и посвятила ее украинцам.
"Конечно, искренне благодарю всех болельщиков и медицинскую команду за поддержку и заботу о нашем здоровье — это действительно очень важно. Спасибо зрителям, которые ежедневно приходили и вдохновляли нас играть лучше, показывать качественный теннис.
Отдельная благодарность моей команде, которая каждую неделю рядом со мной, и Гаэлю, который тоже приехал.
И, конечно, спасибо украинцам, которые приходили на мои матчи и поддерживали меня. Слава Украине!", — сказала Свитолина.
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