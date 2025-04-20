Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у французькому Руані

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

У французькому Руані відбувся фінал турніру WTA 250. Українка Еліна Світоліна зіграла з сербкою Ольгою Даніловіч.

Українка перемогла з рахунком 6:4, 7:6, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для обох тенісисток це був перший матч один з одним. Тривала гра майже дві години, за які Світоліна подала шість ейсів, допустила три подвійні помилки та реалізувала три із п’яти брейків.

Данілович зробила п’ять подач навиліт, допустила три подвійні помилки та два із п’яти використаних брейків.

Для Світоліної виграний турнір став 18-м у кар’єрі та перший з травня 2023 року.

Зазначимо, що на шляху до фіналу Світоліна в другому колі обіграла українку Ангеліну Калініну. Тенісистки вчетверте грали одна з одною і вчетверте перемогла Еліна.

Після матчу Світоліна подякувала за перемогу своїй команді та присвятила її українцям.

"Звісно, щиро дякую всім вболівальникам і медичній команді за підтримку та турботу про наше здоров’я — це справді дуже важливо. Дякую глядачам, які щодня приходили та надихали нас грати краще, показувати якісний теніс.

Окрема подяка моїй команді, яка щотижня поруч зі мною, і Гаелю, який теж приїхав.

І, звичайно, дякую українцям, які приходили на мої матчі та підтримували мене. Слава Україні!", — сказала Світоліна.

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