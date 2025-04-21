Світоліна піднялася в рейтингу WTA, Костюк і Калініна опустилися

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Жіноча тенісна асоціація (WTA) традиційно оновила свій рейтинг. Сталося це після турнірів у Штутгарті та Руані.

Зміни в рейтингу торкнулися українських тенісисток, передає портал Новини.LIVE.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги на турнірі WTA 250 піднялася з 18-ї на 17-ту позицію.

Рейтинг українок у WTA. Фото: скриншот

Негативні зміни відбуваються з рейтингом колишньої першої ракетки України Марти Костюк. Киянка опустилася з 25-ї на 36-ту позицію через те, що пропустила турнір WTA 500 у Штутгарті.

Також падіння відбувається у Ангеліни Калініної, яка впала з 65-ї на 74-ту позицію.

Першою ракеткою світу залишається білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі, та яка програла латвійці Олені Остапенко у фіналі турніру в Штутгарті.

Другою залишається полячка Гра Свентек, яка дуже рано програла в Штутгарті. ТОП-5 замикають американки Джессіка Пегула, Корі Гауфф і Медісон Кіз.

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