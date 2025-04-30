Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Артета назвал главную причину поражения Арсенала от ПСЖ arrow

Артета назвал главную причину поражения Арсенала от ПСЖ

30 апреля 2025 09:26
Иван Крутогоров - Редактор
Артета дал важное обещание после поражения Арсенала от ПСЖ
Тренер Микель Артета во время матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez
Иван Крутогоров - Редактор

В рамках первого матча 1/2 Лиги чемпионов "Арсенал" принял в Лондоне французский "ПСЖ". Гости сумели победить со счетом 1:0, а "канониры" не использовали несколько моментов у ворот соперника. 

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда сыграла лучше, чем парижане, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Реклама
Читайте также:

"Арсенал" пропустил гол в дебюте поединка, и Микель Артета признал, что его команде было сложно в первые 15 минут матча. Главной проблемой и причиной поражения "канониров" тренер назвал то, что лондонцам не удавалось навязать сопернику свою игру и вернуть контроль над ходом поединка. Футболисты не могли вернуть мяч после потерь, и это создало "Арсеналу" много проблем. 

Что пообещал Артета 

Главный тренер "канониров" считает, что его команда заслуживала большего в первом полуфинале ЛЧ с "ПСЖ". Однако он призвал болельщиков не расстраивать, поскольку в ответном поединке "Арсенал" сыграл совсем иначе, с учетом ошибок первой части противостояния. 

Микель Артета
Эмоции Микеля Артеты. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Артета заявил, что кроме гола Усмана Дембеле "ПСЖ" больше ничего не создал у ворот "Арсенала". Однако тренер понимает, что такие моменты могут решить судьбу не только конкретного матча, но и всего противостояния. 

"Арсенал" собирается победить в Париже. В первом матче я увидел, что это можно сделать. На поле были две сильные команды, однако обе они совершали ошибки. Мы должны сделать правильные выводы и быть эффективными во втором поединке. Это то, что собирается сделать "Арсенал", — заявил Артета. 

Ответный матч "ПСЖ" с "канонирами" пройдет уже 7 мая. 

Напомним, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике объяснил, что ему не понравилось в игре команды в Лондоне. 

Уже известен главный претендент на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. 

Легендарный Криштиану Роналду возвращается в Европу, чтобы подписать контракт с известным клубом. 

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин тоже готовится к переходу в одну из английских команд. 

спорт футбол Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Микель Артета
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама