Артета дал важное обещание после поражения Арсенала от ПСЖ

Тренер Микель Артета во время матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez

В рамках первого матча 1/2 Лиги чемпионов "Арсенал" принял в Лондоне французский "ПСЖ". Гости сумели победить со счетом 1:0, а "канониры" не использовали несколько моментов у ворот соперника.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда сыграла лучше, чем парижане, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Арсенал" пропустил гол в дебюте поединка, и Микель Артета признал, что его команде было сложно в первые 15 минут матча. Главной проблемой и причиной поражения "канониров" тренер назвал то, что лондонцам не удавалось навязать сопернику свою игру и вернуть контроль над ходом поединка. Футболисты не могли вернуть мяч после потерь, и это создало "Арсеналу" много проблем.

Что пообещал Артета

Главный тренер "канониров" считает, что его команда заслуживала большего в первом полуфинале ЛЧ с "ПСЖ". Однако он призвал болельщиков не расстраивать, поскольку в ответном поединке "Арсенал" сыграл совсем иначе, с учетом ошибок первой части противостояния.

Эмоции Микеля Артеты. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Артета заявил, что кроме гола Усмана Дембеле "ПСЖ" больше ничего не создал у ворот "Арсенала". Однако тренер понимает, что такие моменты могут решить судьбу не только конкретного матча, но и всего противостояния.

"Арсенал" собирается победить в Париже. В первом матче я увидел, что это можно сделать. На поле были две сильные команды, однако обе они совершали ошибки. Мы должны сделать правильные выводы и быть эффективными во втором поединке. Это то, что собирается сделать "Арсенал", — заявил Артета.

Ответный матч "ПСЖ" с "канонирами" пройдет уже 7 мая.

Напомним, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике объяснил, что ему не понравилось в игре команды в Лондоне.

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