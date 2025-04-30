Луис Энрике удивил поведением после победы ПСЖ над Арсеналом

Тренер Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Французский "ПСЖ" одержал важную победу над лондонским "Арсеналом" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Парижане забили важный гол на выезде, но потеряли лидера команды.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике объяснил, почему не чувствует себя счастливым после успеха своей команды, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"ПСЖ" быстро повел в счете в первом полуфинале ЛЧ с "Арсеналом". Парижане пропустили ответный мяч, который не был засчитан. В итоге действующим чемпионам Франции удалось одержать важную выездную победу со счетом 1:0, и Луис Энрике ожидает сложный ответный матч. Тренер парижан признал, что "Арсенал" создал много проблем французской команде.

Что Луис Энрике сказал о матче

Наставнику "ПСЖ" понравилась атмосфера в Лондоне. Он признал, что ради таких моментов болельщики всего мира любят футбол. Луис Энрике похвалил своих футболистов, который добились важного успеха. По словам тренера, игроки работали на атаку, после чего возвращались в оборону и защищались, как единое целое.

Луис Энрике благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Также по словам тренера "ПСЖ" блестяще сыграл Джанлуиджи Доннарумма, который во втором тайме несколько раз спасал ворота парижан от гола. Луис Энрике заявил, что голкипер выполнил свою работу, наставник уверен в игроке сборной Италии. Но есть кое-что, что не понравилось испанскому тренеру.

"Это только первая часть противостояния. Эта миссия выполнена, но впереди ответный матч. У нас были ошибки в обороне, и повезло, что соперник ими не воспользовался. Однако "Арсенал" — это команда, которая за минуту может перевернуть ход противостояния, и к этому нужно быть готовым", — заявил Луис Энрике.

Ответный полуфинал ЛЧ с участием "ПСЖ" и "Арсенала" состоится 7 мая.

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