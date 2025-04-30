Арсенал проиграл ПСЖ на Эмирейтс в первом полуфинале Лиги чемпионов

Усман Дембеле после гола. Фото: Reuters

В Лиге чемпионов стартовали полуфиналы. В первой игре "Арсенал" в Лондоне принимал "ПСЖ".

Украинский защитник Александр Зинченко остался на скамейке запасных, а его "Арсенал" проиграл, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как "Арсенал" проиграл "ПСЖ"

Матч начался очень активно от игроков "ПСЖ", чего "Арсенал" не ожидал. Это привело к голу Дембеле на 4-й минуте. Усман прорвался по центру, отдал на Кварацхелию, который вернул мяч ему в центр штрафной и Дембеле пробил в дальний угол — 0:1.

"ПСЖ" выглядел активнее в первом тайме, а "Арсенал" пришел в себя только после первых 30 минут.

Перед перерывом "Арсенал" был близок к голу. Сака забросил на дальнюю штангу, где Мартинелли не дотянулся. Впоследствии бразилец вырвался на вратаря, но не обыграл Доннарумму.

Во втором тайме "канониры" играли активнее и на 50-й минуте после подачи забил головой Мерино. Однако, ВАР показал офсайд.

"ПСЖ" действовал организованно в защите, но наибольшую пользу принес Доннарума, который провел великолепный матч.

"Арсенал" в конце бросил все силы в атаку, но лишь мог пропустить на контратаках.

"Арсенал" — "ПСЖ" — 0:1

Гол: Дембеле, 4

"Арсенал": Рая — Тимбер (Уайт, 82), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли — Эдегор (Нванери, 90), Райс, Мерино — Сака, Троссар, Мартинелли

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш — Невеш (Заир-Эмери, 89), Витинья, Руис — Дуэ (Рамуш, 75), Дембеле (Баркола, 71), Кварацхелия

Предупреждения: Троссар, Сака — Хакими, Невеш

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