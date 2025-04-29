Opta назвала Арсенал фаворитом Лиги чемпионов

Александр Зинченко будет единственным украинцем в полуфиналах ЛЧ в текущем сезоне. Фото: Reuters

В Лиге чемпионов 29 апреля стартует полуфинальная стадия. В числе претендентов на титул остались четыре команды из Англии, Франции, Испании и Италии.

Суперкомпьютер Opta определил шансы полуфиналистов на победу в турнире.

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Прогнозы Opta на победителя Лиги чемпионов. Фото: Opta

Кто фаворит Лиги чемпионов

Компьютер считает, что победа "Арсенала" над мадридским "Реалом" с общим счетом 5:1 за два матча сделала лондонцев фаворитами титульной гонки.

Победа "Арсенала" в Лиге чемпионом оценивается суперкомпьютером на уровне 31,3%. Интересно, что "канониры" лишь однажды играли в финали турнира, но тогда не смогли одолеть "Барселону".

Соперник "Арсенала" в полуфинале парижский "ПСЖ" получил от компьютера 22% на победу в турнире.

Втрое место среди фаворитов турнира досталось "Барселоне" 27,4%. Шансы их соперника, миланского "Интера", оценили на 19,2%.

Отметим, что из четырех команд-полуфиналистов ЛЧ лишь "Барселона" и "ПСЖ" имеют возможность выиграть трэбл — ЛЧ, чемпионат и Кубок страны.

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