Opta назвала Арсенал фаворитом Лиги чемпионов

Искусственный интеллект назвал нового фаворита Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов 29 апреля стартует полуфинальная стадия. В числе претендентов на титул остались четыре команды из Англии, Франции, Испании и Италии.
Суперкомпьютер Opta определил шансы полуфиналистов на победу в турнире.
Кто фаворит Лиги чемпионов
Компьютер считает, что победа "Арсенала" над мадридским "Реалом" с общим счетом 5:1 за два матча сделала лондонцев фаворитами титульной гонки.
Победа "Арсенала" в Лиге чемпионом оценивается суперкомпьютером на уровне 31,3%. Интересно, что "канониры" лишь однажды играли в финали турнира, но тогда не смогли одолеть "Барселону".
Соперник "Арсенала" в полуфинале парижский "ПСЖ" получил от компьютера 22% на победу в турнире.
Втрое место среди фаворитов турнира досталось "Барселоне" 27,4%. Шансы их соперника, миланского "Интера", оценили на 19,2%.
Отметим, что из четырех команд-полуфиналистов ЛЧ лишь "Барселона" и "ПСЖ" имеют возможность выиграть трэбл — ЛЧ, чемпионат и Кубок страны.
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