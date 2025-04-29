Матч Барселона — Интер в Лиге чемпионов могут отменить из-за блэкаута

Игроки каталонской "Барселоны". Фото: Reuters

В полуфинале Лиги чемпионов "Барселона" должна была сыграть первую игру с "Интером". Матч запланирован на 30 апреля в Испании.

По информации El Desmarque, игру могут отменить из-за энергетического блэкаута в Испании.

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Ранее в Испании и Португалии исчезла электроэнергия, а энергетическая система стран потеряла десять гигаватт мощности. Произошло это, вроде бы, из-за "атмосферной вибрации". Свет в странах частично включили, но на восстановление нужны недели.

Игроки "Интера". Фото: Reuters

Что грозит матчу Лиги чемпионов

Футбольный матч уровня Лиги чемпионов требует большого количества электроэнергии, которой может не хватить.

В зависимости от проблем в энергетической системе, Каталония имеет право объявить чрезвычайное положение и тогда проведение игры "Барселона" — "Интер" будет невозможно. Матч могут или перенести в другой город, страну, или перенесут по дате.

В Испании 28 апреля за час до начала отменили игру Сегунды "Альмерия" — "Расинг де Феррол".

К тому же из-за проблем с электроснабжением в Испании не работают в обычном режиме аэропорты. Поэтому отменяются авиарейсы. Отметим, что "Интер" планирует прилететь на игру 29 апреля.

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