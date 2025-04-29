Матч Барселона — Інтер у Лізі чемпіонів можуть скасувати через блекаут

Гравці каталонської "Барселони". Фото: Reuters

У півфіналі Ліги чемпіонів "Барселона" мала зіграти першу гру з "Інтером". Матч заплановано на 30 квітня в Іспанії.

За інформацією El Desmarque, гру можуть скасувати через енергетичний блекаут в Іспанії..

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Раніше в Іспанії та Португалії зникла електроенергія, а енергетична система країн втратила десять гігават потужності. Сталося це, начебто, через "атмосферну вібрацію". Світло в країнах частково увімкнули, але на відновлення потрібні тижні.

Гравці "Інтера". Фото: Reuters

Що загрожує матчу Ліги чемпіонів

Футбольний матч рівня Ліги чемпіонів потребує велику кількість електроенергії, якої може забракнути.

Залежно від проблем в енергетичній системі, Каталонія має право оголосити надзвичайний стан й тоді проведення гри "Барселона" — "Інтер" буде неможливе. Матч можуть або перенести в інше місто, країну, або перенесуть за датою.

В Іспанії 28 квітня за годину до початку скасували гру Сегунди "Альмерія" — "Расінг де Феррол".

До того ж через проблеми з електропостачанням в Іспанії не працюють в звичному режимі аеропорти. Тому скасовуються авіарейси. Зазначимо, що "Інтер" планує прилетіти на гру 29 квітня.

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