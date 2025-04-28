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Інтер встановив антирекорд напередодні матчів із Барселоною в ЛЧ

28 квітня 2025 15:51
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Інтер потрапив у кризу перед першим матчем із Барселоною в 1/2 ЛЧ
Гравці та головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Міланський "Інтер" почав здавати в плані ігрової форми під кінець сезону. Команда під загрозою програти всі турніри, де бореться за найвищі нагороди.

До того ж міланці повторили свій антирекорд, повідомив Футбол 2.0.

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Сімоне Індзагі. Фото: Reuters

Які проблеми в "Інтера"

Підопічні Сімоне Індзагі зіткнулися з кризою, якої востаннє зазнавали у 2012 році. Саме тоді команда програла три матчі, не забивши в них м'ячів.

У 2025 році вони програли в дербі "Мілану" (0:3), "Болоньї" (0:1) і в останньому турі Серії А "Ромі" (0:1).

Для "Інтера" це тривожний момент напередодні півфіналу Ліги чемпіонів проти каталонської "Барселони". Команда Гансі Фліка зараз набагато сильніше виступає, ніж "Мілан", "Болонья" і "Рома".

У Серії А "Інтер" за чотири тури до завершення чемпіонату відпустив уперед "Наполі" на три очки. Якщо команда продовжить програвати, то "Аталанта", яка йде третьою, відстає від них лише на шість балів.

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Серія А Ліга чемпіонів Барселона Інтер Сімоне Індзагі
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