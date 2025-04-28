Интер попал в кризис перед первым матчем с Барселоной в 1/2 ЛЧ

Игроки и главный тренер "Интера" Симоне Индзаги. Фото: Reuters

Миланский "Интер" начал сдавать в плане игровой формы под конец сезона. Команда под угрозой проиграть все турниры, где борется за наивысшие награды.

К тому же миланцы повторили свой антирекорд, сообщил Футбол 2.0.

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Симоне Индзаги. Фото: Reuters

Какие проблемы у "Интера"

Подопечные Симоне Индзаги столкнулись с кризисом, который в последний раз испытывали в 2012 году. Именно тогда команда проиграла три матча, не забив в них мячей.

В 2025 году они проиграли в дерби "Милану" (0:3), "Болонье" (0:1) и в последнем туре Серии А "Роме" (0:1).

Для "Интера" это тревожный момент накануне полуфинала Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны". Команда Ханси Флика сейчас намного сильнее выступает чем "Милан", "Болонья" и "Рома".

В Серии А "Интер" за четыре тура до завершения чемпионата отпустил вперед "Наполи" на три очка. Если команда продолжит проигрывать, то идущая третьей "Аталанта" отстает от них всего на шесть баллов.

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