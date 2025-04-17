Индзаги установил исторический рекорд во главе Интера

Эмоции Симоне Индзаги во время игры. Фото: Reuters/Claudia Greco

Миланский "Интер" сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Этот результат позволил итальянской команде выйти в 1/2 еврокубкового турнира.

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги установил с командой важное достижение, сообщает официальный сайт УЕФА.

Реклама

Читайте также:

"Бавария" не сумела обыграть на выезде "Интер" после того, как неделю назад уступила в Мюнхене со счетом 1:2. В ответной встрече соперники сыграли вничью со счетом 2:2. Драматический исход противостояния позволил "нерадзурри" выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Рекорд Индзаги

Итальянский тренер стал первым наставником "Интера" после легендарного Элленио Эрреры, которому удалось дважды подряд вывести команду в 1/2 самого престижного еврокубкового турнира. Однако Симоне Индзаги еще есть, к чему стремиться. Его известный предшественник выводил "Интер" в полуфинал четыре раза подряд, начиная с сезона 1963/1964.

Симоне Индзаги и Лаутаро Мартинес. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

После финального свистка Симоне Индзаги поблагодарил свою команду за характер и волю к победе. Он считает, что "Интер" сыграл самый сложный матч в сезоне, "Бавария" была близка к успеху. Однако в итальянской команде собраны опытные игроки, которых Индзаги назвал "настоящими мужчинами".

"Они отвечали ударом на удар, атакой на атаку. "Бавария" давила весь матч, но именно мы прошли в полуфинал Лиги чемпионов. Перед "Интером" стоит амбициозная цель, и игроки готовы пожертвовать собой ради ее достижения", — объяснил Индзаги.

Напомним, президент "Реала" Флорентино Перес решил, что будет с главным тренером команды Карло Анчелотти.

Артем Милевский показал, как выглядит недавно открытый ресторан Александра Зинченко.

Уже летом донецкий "Шахтер" может возглавить один из самых перспективных тренеров Европы.

Киевское "Динамо" отказывается приглашать в команду игроков без украинского паспорта.