Интер удержал преимущество над Баварией и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Томас Мюллер шокирован из-за фиаско в Лиге чемпионов. Фото: Reuters

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Интер" принимал мюнхенскую "Баварию". В первой игре итальянцы победили со счетом 2:1.

Во второй игре команды сыграли вничью, передает портал Новини.LIVE.

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"Интер" — "Бавария"

Команда Венсана Компани пыталась отыграться на "Джузеппе Меацца" за домашнее поражение и поэтому уверенно контролировала мяч.

"Бавария" в первом тайме создавала моменты, но удары Мюллера и Сане блокировались, тогда как Чалханоглу, Димарко и Ачерби угрожали воротам хозяев после контратак.

На 52-й минуте Гарри Кейн вывел "Баварию" вперед после паса Горецки, но "Интер" ответил двумя голами за четыре минуты. Лаутаро Мартинес и Павар забили после угловых.

На 76-й минуте Эрик Дайер сравнял счет, но для дополнительных таймов "Баварии" был необходим еще один гол, который они не смогли забить.

"Интер" — "Бавария" — 2:2 (первый матч — 2:1)

Голы: Мартинес, 58, Павар, 61 — Кейн, 52, Дайер, 76

"Интер": Зоммер — Павар, Ачерби, Бастони (Биссек, 87) — Дармиан, Барелла (Фраттези, 87), Чалханоглу, Мхитарян, Димарко (Аугусто, 72) — Л. Мартинес (Тареми, 81), Тюрам.

"Бавария": Урбиг — Лаймер (Коман, 83), Дайер, Ким Мин Дже (Геррейру, 65), Станишич — Киммих, Горецка (Павлович, 83) — Олисе, Мюллер, Сане (Гнабри, 65) — Кейн.

Предупреждения: Ким Мин Дже, Дайер

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