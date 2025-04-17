Интер удержал преимущество над Баварией и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Бавария не смогла пройти Интер в Лиге чемпионов
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Интер" принимал мюнхенскую "Баварию". В первой игре итальянцы победили со счетом 2:1.
Во второй игре команды сыграли вничью, передает портал Новини.LIVE.
"Интер" — "Бавария"
Команда Венсана Компани пыталась отыграться на "Джузеппе Меацца" за домашнее поражение и поэтому уверенно контролировала мяч.
"Бавария" в первом тайме создавала моменты, но удары Мюллера и Сане блокировались, тогда как Чалханоглу, Димарко и Ачерби угрожали воротам хозяев после контратак.
На 52-й минуте Гарри Кейн вывел "Баварию" вперед после паса Горецки, но "Интер" ответил двумя голами за четыре минуты. Лаутаро Мартинес и Павар забили после угловых.
На 76-й минуте Эрик Дайер сравнял счет, но для дополнительных таймов "Баварии" был необходим еще один гол, который они не смогли забить.
"Интер" — "Бавария" — 2:2 (первый матч — 2:1)
Голы: Мартинес, 58, Павар, 61 — Кейн, 52, Дайер, 76
"Интер": Зоммер — Павар, Ачерби, Бастони (Биссек, 87) — Дармиан, Барелла (Фраттези, 87), Чалханоглу, Мхитарян, Димарко (Аугусто, 72) — Л. Мартинес (Тареми, 81), Тюрам.
"Бавария": Урбиг — Лаймер (Коман, 83), Дайер, Ким Мин Дже (Геррейру, 65), Станишич — Киммих, Горецка (Павлович, 83) — Олисе, Мюллер, Сане (Гнабри, 65) — Кейн.
Предупреждения: Ким Мин Дже, Дайер
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