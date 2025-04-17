Інтер втримав перевагу над Баварією і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Томас Мюллер шокований через фіаско в Лізі чемпіонів. Фото: Reuters

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Інтер" приймав мюнхенську "Баварію". В першій грі італійці перемогли з рахунком 2:1.

У другій грі команди зіграли внічию, передає портал Новини.LIVE.

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"Інтер" — "Баварія"

Команда Венсана Компані намагалася відігратися на "Джузеппе Меацца" за домашню поразку й тому впевнено контролювала м’яч.

"Баварія" у першому таймі створювала моменти, але удари Мюллера й Сане блокувалися, тоді як Чалханоглу, Дімарко й Ачербі загрожували воротам господарів після контратак.

На 52-й хвилині Гаррі Кейн вивів "Баварію" вперед після пасу Горецки, але "Інтер" відповів двома голами за чотири хвилини. Лаутаро Мартінес і Павар забили після кутових.

На 76-й хвилині Ерік Даєр зрівняв рахунок, але для додаткових таймів "Баварії" був необхідний ще один гол, який вони не змогли забити.

"Інтер" — "Баварія" — 2:2 (перший матч – 2:1)

Голи: Мартінес, 58, Павар, 61 — Кейн, 52, Даєр, 76

"Інтер": Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Біссек, 87) — Дарміан, Барелла (Фраттезі, 87), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 72) — Л. Мартінес (Таремі, 81), Тюрам.

"Баварія": Урбіг — Лаймер (Коман, 83), Даєр, Кім Мін Дже (Геррейру, 65), Станішич — Кімміх, Горецка (Павлович, 83) — Олісе, Мюллер, Сане (Гнабрі, 65) — Кейн.

Попередження: Кім Мін Дже, Даєр

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