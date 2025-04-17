Індзагі встановив історичний рекорд на чолі Інтера

Емоції Сімоне Індзагі під час гри. Фото: Reuters/Claudia Greco

Міланський "Інтер" зіграв внічию з мюнхенською "Баварією" у повторному чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Цей результат дозволив італійській команді вийти в 1/2 єврокубкового турніру.

Головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі встановив із командою важливе досягнення, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Баварія" не зуміла обіграти на виїзді "Інтер" після того, як тиждень тому поступилася в Мюнхені з рахунком 1:2. У матчі-відповіді суперники зіграли внічию з рахунком 2:2. Драматичний результат протистояння дозволив "нерадзуррі" вийти в півфінал Ліги чемпіонів.

Рекорд Індзагі

Італійський тренер став першим наставником "Інтера" після легендарного Елленіо Еррери, якому вдалося двічі поспіль вивести команду в 1/2 найпрестижнішого єврокубкового турніру. Однак Сімоне Індзагі ще є, до чого прагнути. Його відомий попередник виводив "Інтер" до півфіналу чотири рази поспіль, починаючи з сезону 1963/1964.

Сімоне Індзагі та Лаутаро Мартінес. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Після фінального свистка Сімоне Індзагі подякував своїй команді за характер та волю до перемоги. Він вважає, що "Інтер" зіграв найскладніший матч у сезоні, "Баварія" була близька до успіху. Однак в італійській команді зібрані досвідчені гравці, яких Індзагі назвав "справжніми чоловіками".

"Вони відповідали ударом на удар, атакою на атаку. "Баварія" тиснула весь матч, але саме ми пройшли до півфіналу Ліги чемпіонів. Перед "Інтером" стоїть амбітна мета, і гравці готові пожертвувати собою заради її досягнення", — пояснив Індзагі.

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