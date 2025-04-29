Opta назвала Арсенал фаворитом Ліги чемпіонів

Штучний інтелект назвав нового фаворита Ліги чемпіонів
У Лізі чемпіонів 29 квітня стартує півфінальна стадія. Серед претендентів на титул залишилися чотири команди з Англії, Франції, Іспанії та Італії.
Суперкомп'ютер Opta визначив шанси півфіналістів на перемогу в турнірі.
Хто фаворит Ліги чемпіонів
Комп'ютер вважає, що перемога "Арсеналу" над мадридським "Реалом" із загальним рахунком 5:1 за два матчі зробила лондонців фаворитами титульної гонки.
Перемога "Арсеналу" в Лізі чемпіоном оцінюється суперкомп'ютером на рівні 31,3%. Цікаво, що "каноніри" лише одного разу грали у фіналі турніру, але тоді не змогли здолати "Барселону".
Суперник "Арсеналу" в півфіналі паризький "ПСЖ" отримав від комп'ютера 22% на перемогу в турнірі.
Третє місце серед фаворитів турніру дісталося "Барселоні" 27,4%. Шанси їхнього суперника, міланського "Інтера", оцінили на 19,2%.
Зазначимо, що з чотирьох команд-півфіналістів ЛЧ лише "Барселона" і "ПСЖ" мають можливість виграти требл — ЛЧ, чемпіонат і Кубок країни.
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