Ефективні ранкові звички для бадьорості без кофеїну

Намагайтеся не підніматися відразу після того, як прокинетеся. Фото: pexels.com

Ранок є не лише початком дня, а й можливістю обрати, як хочеться почуватися. Навіть без кави можна прокинутися з ясною головою, бадьорим тілом та легкою посмішкою.

Прості та дієві ранкові ритуали допоможуть включитися в день м'яко, без стресу та поспіху, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Навесні багатьом особливо складно вставати з ліжка. Організм адаптується до зміни сезону, день стає довшим, але внутрішні біологічні ритми все ще не встигли перебудуватися. Додайте сюди брак вітамінів, авітаміноз та стрес — і ви отримаєте стомлення, яке переслідує з самого ранку.

Домашні улюбленці гарантують гарний настрій зранку. Фото: pexels.com

Прокидатися важко не тільки через фізичне виснаження. Навесні в людини може спостерігатися знижений тиск, легка апатія та сповільнені реакції. Але це не привід одразу тягнутися за кухлем міцної кави. Є корисніші й не менш ефективні способи повернути бадьорість тілу і ясність думкам.

Як максимально швидко прокинутися вранці

Перше, що варто спробувати — контрастний душ. Різка зміна температури активізує кровообіг, пробуджує нервову систему й буквально "перезапускає" організм. Почніть із теплої води, потім короткочасно увімкніть прохолодну, і так — три кола. Уже за 5 хвилин ви відчуєте, ніби прокинулися заново.

Вода бадьорить та тонізує. Фото: pexels.com

Другий спосіб — ранкове харчування з високим вмістом білка та повільних вуглеводів. Забудьте про бутерброди на ходу. Краще — грецький йогурт з ягодами, вівсянка з горіхами або яйце з цільнозерновим тостом. Така їжа дає стабільну енергію, не перевантажує шлунок та допомагає зберегти концентрацію.

Групові заняття йогою. Фото: pexels.com

Третій метод — це вправа "кішка-корова" з йоги, що виконується в повільному темпі. Встаньте на карачки, на вдиху прогинайтеся в спині, піднімаючи голову і куприк догори (поза корови), а на видиху округляйте спину та опускайте голову (поза кішки). Усього 2-3 хвилини такої практики м'яко "вмикають" хребет та допомагають прокинутися без різких рухів.

Так виглядає корисний сніданок. Фото: pexels.com

І четвертий спосіб — вийти на 5 хвилин на світло, навіть якщо ви не можете гуляти довго. Ранкове світло, особливо сонячне, допомагає синхронізувати циркадні ритми. Навіть просто встати біля вікна, відчинити штори й глибоко подихати — вже допомагає організму "зрозуміти", що день почався.

Прокинутися без кави — не міф, а цілком реальність. Ці прості, але ефективні способи можна комбінувати або чергувати. Головне — слухати своє тіло, не поспішати та з повагою ставитися до себе навіть у ті дні, коли ранок здається занадто сірим. Усе мине, і день обов'язково стане яскравішим.

Нагадаємо, ми писали про просту та швидку зарядку, яка дасть енергію на цілий день.

Всього три вправи допоможуть запобігти ризику серцево-судинних захворювань.

Залишився місяць до початку пляжного сезону, проте ця проста програма допоможе позбутися зайвоїу ваги до літа.