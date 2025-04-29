Чого чекати від реваншу Усика та Дюбуа — прогноз на бій

Олександр Усик та Даніель Дюбуа на стадіоні "Вемблі". Фото: instagram.com/usykaa/

Реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі обіцяє стати однією з головних подій боксу 2025 року. Бій відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні та привертає величезну увагу вболівальників по всьому світу.

Олександр Усик підходить до бою в статусі явного фаворита, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У першому поєдинку він упевнено контролював хід подій, демонструючи майстерність, роботу ногами та здатність нейтралізувати загрози з боку потужного, але більш прямолінійного суперника.

Ключовою перевагою Усика залишаються його досвід, технічність та універсальність. Він здатний змінювати тактику залежно від ситуації та грамотно вимотувати опонента. Велика частина експертів очікує, що українець знову домінуватиме, нав'язуючи свій темп.

"Усик швидший, гнучкіший та розумніший у рингу. Якщо він повторить стратегію першого бою, у Дюбуа буде мало шансів переломити хід подій", — зазначають аналітики.

Олександр Усик та ведучий Пірс Морган. Фото: instagram.com/usykaa/

На що здатний Дюбуа

Проте Даніель Дюбуа залишається небезпечним суперником. Його головний козир — нокаутуючий удар. Якщо британець зуміє нав'язати силову боротьбу в ранніх раундах, у нього є шанс здивувати фаворита.

Сценарій бою багато в чому залежатиме від перших 3-5 раундів. Якщо Усик зможе пережити стартовий натиск Дюбуа без серйозних проблем, то далі ініціатива, швидше за все, остаточно перейде до нього.

Прогноз більшості фахівців на бій Усик — Дюбуа такий: перемога Олександра Усика або рішенням суддів, або технічним нокаутом у другій половині бою. Однак у суперважкій вазі один точний удар може перевернути все.

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