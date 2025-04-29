Чего ждать от реванша Усика и Дюбуа — прогноз на бой

Александр Усик и Даниэль Дюбуа на стадионе "Уэмбли". Фото: instagram.com/usykaa/

Реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе обещает стать одним из главных событий бокса 2025 года. Бой состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и привлекает огромное внимание болельщиков по всему миру.

Александр Усик подходит к бою в статусе явного фаворита, сообщает портал Новини.LIVE.

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В первом поединке он уверенно контролировал ход событий, демонстрируя мастерство, работу ногами и способность нейтрализовать угрозы со стороны мощного, но более прямолинейного соперника.

Ключевым преимуществом Усика остаются его опыт, техничность и универсальность. Он способен менять тактику в зависимости от ситуации и грамотно изматывать оппонента. Большая часть экспертов ожидает, что украинец будет снова доминировать, навязывая свой темп.

"Усик быстрее, гибче и умнее в ринге. Если он повторит стратегию первого боя, у Дюбуа будет мало шансов переломить ход событий", — отмечают аналитики.

Александр Усик и ведущий Пирс Морган. Фото: instagram.com/usykaa/

На что способен Дюбуа

Тем не менее Даниэль Дюбуа остается опасным соперником. Его главный козырь — нокаутирующий удар. Если британец сумеет навязать силовую борьбу в ранних раундах, у него есть шанс удивить фаворита.

Сценарий боя во многом будет зависеть от первых 3-5 раундов. Если Усик сможет пережить стартовый натиск Дюбуа без серьезных проблем, то дальше инициатива, скорее всего, окончательно перейдет к нему.

Прогноз большинства специалистов на бой Усик — Дюбуа таков: победа Александра Усика либо решением судей, либо техническим нокаутом во второй половине боя. Однако в супертяжелом весе один точный удар может перевернуть все.

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