Арсенал програв ПСЖ на Емірейтс у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Усман Дембеле після голу. Фото: Reuters

У Лізі чемпіонів стартували півфінали. В першій грі "Арсенал" в Лондоні приймав "ПСЖ".

Український захисник Олександр Зінченко залишився на лаві запасних, а його "Арсенал" програв, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як "Арсенал" програв "ПСЖ"

Матч розпочався дуже активно від гравців "ПСЖ", чого "Арсенал" не чекав. Це привело до голу Дембеле на 4-й хвилині. Усман прорвався центром, віддав на Кварацхелію, який повернув м’яч йому в центр штрафної й він пробив у дальній кут — 0:1.

"ПСЖ" виглядав активніше в першому таймі, а "Арсенал" прийшов у себе лише після перших 30 хвилин.

Перед перервою "Арсенал" був близький до гола. Сака закинув на дальню стійку, де Мартінеллі не дотягнувся. Згодом бразилець вирвався на воротаря, але не обіграв Доннарумму.

У другому таймі "каноніри" грали активніше й на 50-й хвилині після подачі забив головою Меріно. Однак, ВАР показав офсайд.

"ПСЖ" діяв організовано в захисті, але найбільшу користь приніс Доннарума, який провів чудовий матч.

"Арсенал" наприкінці кинув усі сили в атаку, але лише міг пропустити на контратаках.

"Арсенал" — "ПСЖ" — 0:1

Гол: Дембеле, 4

"Арсенал": Рая — Тімбер (Вайт, 82), Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор (Нванері, 90), Райс, Меріно — Сака, Троссар, Мартінеллі

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш (Заїр-Емері, 89), Вітінья, Руїс — Дуе (Рамуш, 75), Дембеле (Баркола, 71), Кварацхелія

Попередження: Троссар, Сака — Хакімі, Невеш

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