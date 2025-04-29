Мадридський Реал знайшов заміну для Андрія Луніна

Реал практично відмовився від Луніна заради Куртуа — що відомо
Керівництво мадридського "Реала" остаточно вирішило "воротарське питання" в команді. Схоже, що в Андрія Луніна не буде шансу стати основним футболістом іспанської команди.
Мадридський "Реал" готує нову угоду з Тібо Куртуа, що може вплинути на майбутнє Андрія Луніна в клубі, повідомляє Relevo.
"Королівський клуб" запропонував бельгійському голкіперу продовжити контракт до літа 2028 року. Чинна угода Куртуа розрахована до 2026 року, і продовження на два роки свідчить про високу довіру з боку клубу. Це рішення порушує неписане правило "Реала" про щорічне продовження контрактів із гравцями, старшими за 30 років.
Куртуа, якому 11 травня виповниться 33 роки, вважається ключовим гравцем команди. Його вплив у роздягальні зростає, і він користується повною підтримкою президента клубу Флорентіно Переса, тренерського штабу та головного тренера Карло Анчелотті. У поточному сезоні бельгієць провів 43 матчі, пропустивши 48 голів і зберігши ворота в недоторканності в 14 поєдинках.
Що чекає на Луніна
Водночас український воротар Андрій Лунін, попри продовження контракту з "Реалом" до 2030 року, може покинути клуб. Президент клубу Флорентіно Перес включив Луніна до списку гравців, доступних для трансферу влітку 2025 року. Це пов'язано з поверненням Куртуа в основний склад та обмеженими можливостями для Луніна отримати ігрову практику.
Раніше повідомлялося, що "Реал" розглядає варіанти заміни Луніна. Зокрема, увагу клубу привернув 23-річний іспанський голкіпер "Еспаньола" Хоан Гарсія, клаусула якого становить 20 мільйонів євро. Гарсія також цікавий кільком клубам АПЛ.
Таким чином, продовження контракту з Куртуа і можливий відхід Луніна свідчать про стратегічні зміни у воротарській лінії "Реала". Клуб робить ставку на досвідченого бельгійця, тоді як майбутнє українського голкіпера залишається невизначеним.
Нагадаємо, один із клубів англійської Прем'єр-ліги готовий запропонувати контракт Андрію Луніну.
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