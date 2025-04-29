Мадридський Реал знайшов заміну для Андрія Луніна

Тібо Куртуа під час матчу. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Керівництво мадридського "Реала" остаточно вирішило "воротарське питання" в команді. Схоже, що в Андрія Луніна не буде шансу стати основним футболістом іспанської команди.

Мадридський "Реал" готує нову угоду з Тібо Куртуа, що може вплинути на майбутнє Андрія Луніна в клубі, повідомляє Relevo.

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"Королівський клуб" запропонував бельгійському голкіперу продовжити контракт до літа 2028 року. Чинна угода Куртуа розрахована до 2026 року, і продовження на два роки свідчить про високу довіру з боку клубу. Це рішення порушує неписане правило "Реала" про щорічне продовження контрактів із гравцями, старшими за 30 років.

Тібо Куртуа на базі "Реала". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Куртуа, якому 11 травня виповниться 33 роки, вважається ключовим гравцем команди. Його вплив у роздягальні зростає, і він користується повною підтримкою президента клубу Флорентіно Переса, тренерського штабу та головного тренера Карло Анчелотті. У поточному сезоні бельгієць провів 43 матчі, пропустивши 48 голів і зберігши ворота в недоторканності в 14 поєдинках.

Що чекає на Луніна

Водночас український воротар Андрій Лунін, попри продовження контракту з "Реалом" до 2030 року, може покинути клуб. Президент клубу Флорентіно Перес включив Луніна до списку гравців, доступних для трансферу влітку 2025 року. Це пов'язано з поверненням Куртуа в основний склад та обмеженими можливостями для Луніна отримати ігрову практику.

Раніше повідомлялося, що "Реал" розглядає варіанти заміни Луніна. Зокрема, увагу клубу привернув 23-річний іспанський голкіпер "Еспаньола" Хоан Гарсія, клаусула якого становить 20 мільйонів євро. Гарсія також цікавий кільком клубам АПЛ.

Таким чином, продовження контракту з Куртуа і можливий відхід Луніна свідчать про стратегічні зміни у воротарській лінії "Реала". Клуб робить ставку на досвідченого бельгійця, тоді як майбутнє українського голкіпера залишається невизначеним.

Нагадаємо, один із клубів англійської Прем'єр-ліги готовий запропонувати контракт Андрію Луніну.

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