Мадридский Реал нашел замену для Андрея Лунина

Тибо Куртуа во время матча. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Руководство мадридского "Реала" окончательно решило "вратарский вопрос" в команде. Похоже, что у Андрея Лунина не будет шанса стать основным футболистом испанской команды.

Мадридский "Реал" готовит новое соглашение с Тибо Куртуа, что может повлиять на будущее Андрея Лунина в клубе, сообщает Relevo.​

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"Королевский клуб" предложил бельгийскому голкиперу продлить контракт до лета 2028 года. Действующее соглашение Куртуа рассчитано до 2026 года, и продление на два года свидетельствует о высоком доверии со стороны клуба. Это решение нарушает неписаное правило "Реала" о ежегодном продлении контрактов с игроками старше 30 лет.​

Тибо Куртуа на базе "Реала". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Куртуа, которому 11 мая исполнится 33 года, считается ключевым игроком команды. Его влияние в раздевалке растет, и он пользуется полной поддержкой президента клуба Флорентино Переса, тренерского штаба и главного тренера Карло Анчелотти. В текущем сезоне бельгиец провел 43 матча, пропустив 48 голов и сохранив ворота в неприкосновенности в 14 поединках.​

Что ждет Лунина

В то же время, украинский вратарь Андрей Лунин, несмотря на продление контракта с "Реалом" до 2030 года, может покинуть клуб. Президент клуба Флорентино Перес включил Лунина в список игроков, доступных для трансфера летом 2025 года. Это связано с возвращением Куртуа в основной состав и ограниченными возможностями для Лунина получить игровую практику.​

Ранее сообщалось, что "Реал" рассматривает варианты замены Лунина. В частности, внимание клуба привлек 23-летний испанский голкипер "Эспаньола" Хоан Гарсия, клаусула которого составляет 20 миллионов евро. Гарсия также интересен нескольким клубам АПЛ.​

Таким образом, продление контракта с Куртуа и возможный уход Лунина свидетельствуют о стратегических изменениях во вратарской линии "Реала". Клуб делает ставку на опытного бельгийца, в то время как будущее украинского голкипера остается неопределенным.

Напомним, один из клубов английской Премьер-лиги готов предложить контракт Андрею Лунину.

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