Збірну Росії можуть взяти на ЧС-2026 без участі у відборі

Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ

У Росії сподіваються, що ФІФА та УЄФА знімуть санкції з їхніх збірних з футболу. Також вони сподіваються на поступки від організацій.

Про це в ефірі росЗМІ повідомив російський тренер Віктор Онопко, який є уродженцем українського Луганська.

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За словами Онопка, він вважає, що національну збірну Росії можуть допустити на чемпіонат світу з футболу без проходження кваліфікаційного раунду.

Онопко пояснює цю думку тим, що Росії не буде на жеребкуванні кваліфікації, а після нього до турніру можуть допустити, тільки подарувавши місце.

"Я не здивуюся, якщо ми зможемо навіть без відбіркових ігор виступити на ЧС-2026. Буде жеребкування, але ми не братимемо там участі, проте потім може статися так, що скажуть про допуск збірної Росії і нас можуть включити в будь-яку групу", — сказав Онопко.

Збірну Росії відсторонили від міжнародних турнірів після початку повномасштабної війни в Україні. При цьому, причиною такого рішення стала не війна, а відмова більшості європейських збірних проводити з ними матчі.

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