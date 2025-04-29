Збірну Росії можуть взяти на ЧС-2026 без участі у відборі

У РФ упевнені, що їхню збірну включать до числа учасників ЧС-2026
У Росії сподіваються, що ФІФА та УЄФА знімуть санкції з їхніх збірних з футболу. Також вони сподіваються на поступки від організацій.
Про це в ефірі росЗМІ повідомив російський тренер Віктор Онопко, який є уродженцем українського Луганська.
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За словами Онопка, він вважає, що національну збірну Росії можуть допустити на чемпіонат світу з футболу без проходження кваліфікаційного раунду.
Онопко пояснює цю думку тим, що Росії не буде на жеребкуванні кваліфікації, а після нього до турніру можуть допустити, тільки подарувавши місце.
"Я не здивуюся, якщо ми зможемо навіть без відбіркових ігор виступити на ЧС-2026. Буде жеребкування, але ми не братимемо там участі, проте потім може статися так, що скажуть про допуск збірної Росії і нас можуть включити в будь-яку групу", — сказав Онопко.
Збірну Росії відсторонили від міжнародних турнірів після початку повномасштабної війни в Україні. При цьому, причиною такого рішення стала не війна, а відмова більшості європейських збірних проводити з ними матчі.
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