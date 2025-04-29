Сборная России по футболу. Фото: росСМИ

В России надеются, что ФИФА и УЕФА снимут санкции с их сборных по футболу. Также они надеются на уступки от организаций.

Об этом в эфире росСМИ сообщил российский тренер Виктор Онопко, являющийся уроженцем украинского Луганска.

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Сборная России по футболу. Фото: росСМИ

Что хотят россияне от ФИФА и УЕФА

За словам Онопко, он считает, что национальную сборную Росии могут допустить на чемпионат мира по футболу бех прохождения квалификационного раунда.

Онопко объясняет это мнение тем, что России не будет на жеребьевке квалификации, а после нее к турниру могут допустить, только подарив место.

"Я не удивлюсь, если мы сможем даже без отборочных игр выступить на ЧМ-2026. Будет жеребьёвка, но мы не будем там участвовать, однако потом может произойти так, что скажут о допуске сборной россии и нас могут включить в любую группу", — сказал Онопко.

Сборную России отстранили от международных турниров после начала полномасштабной войны в Украине. При этом, причиной такого решение стала не война, а отказ большинства европейских сборных проводить с ними матчи.

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