Луїс Енріке здивував поведінкою після перемоги ПСЖ над Арсеналом

Тренер Луїс Енріке під час матчу. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Французький "ПСЖ" здобув важливу перемогу над лондонським "Арсеналом" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Парижани забили важливий гол на виїзді, але втратили лідера команди.

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке пояснив, чому не почувається щасливим після успіху своєї команди, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"ПСЖ" швидко повів у рахунку в першому півфіналі ЛЧ з "Арсеналом". Парижани пропустили м'яч у відповідь, який не зарахували. У підсумку чинним чемпіонам Франції вдалося здобути важливу виїзну перемогу з рахунком 1:0, і на Луїса Енріке очікує складний матч-відповідь. Тренер парижан визнав, що "Арсенал" створив багато проблем французькій команді.

Що Луїс Енріке сказав про матч

Наставнику "ПСЖ" сподобалася атмосфера в Лондоні. Він визнав, що заради таких моментів уболівальники всього світу люблять футбол. Луїс Енріке похвалив своїх футболістів, які домоглися важливого успіху. За словами тренера, гравці працювали на атаку, після чого поверталися в оборону та захищалися, як єдине ціле.

Луїс Енріке дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Також за словами тренера "ПСЖ" блискуче зіграв Джанлуїджі Доннарумма, який у другому таймі кілька разів рятував ворота парижан від голу. Луїс Енріке заявив, що голкіпер виконав свою роботу, наставник упевнений у гравцеві збірної Італії. Але є дещо, що не сподобалося іспанському тренеру.

"Це тільки перша частина протистояння. Ця місія виконана, але попереду матч-відповідь. У нас були помилки в обороні, і пощастило, що суперник ними не скористався. Однак "Арсенал" — це команда, яка за хвилину може перевернути хід протистояння, і до цього потрібно бути готовим", — заявив Луїс Енріке.

Матч-відповідь півфіналу ЛЧ за участю "ПСЖ" та "Арсеналу" відбудеться 7 травня.

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