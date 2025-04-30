Артета дав важливу обіцянку після поразки Арсеналу від ПСЖ

Тренер Мікель Артета під час матчу. Фото: Reuters/Dylan Martinez

У рамках першого матчу 1/2 Ліги чемпіонів "Арсенал" прийняв у Лондоні французький "ПСЖ". Гості зуміли перемогти з рахунком 1:0, а "каноніри" не використали кілька моментів біля воріт суперника.

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета вважає, що його команда зіграла краще, ніж парижани, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Арсенал" пропустив гол у дебюті поєдинку, і Мікель Артета визнав, що його команді було складно в перші 15 хвилин матчу. Головною проблемою і причиною поразки "канонірів" тренер назвав те, що лондонцям не вдавалося нав'язати суперникові свою гру та повернути контроль над ходом поєдинку. Футболісти не могли повернути м'яч після втрат, і це створило "Арсеналу" багато проблем.

Що пообіцяв Артета

Головний тренер "канонірів" вважає, що його команда заслуговувала на більше в першому півфіналі ЛЧ із "ПСЖ". Однак він закликав уболівальників не засмучувати, оскільки в матчі-відповіді "Арсенал" зіграв зовсім інакше, з урахуванням помилок першої частини протистояння.

Емоції Мікеля Артети. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Артета заявив, що окрім голу Усмана Дембеле "ПСЖ" більше нічого не створив біля воріт "Арсеналу". Однак тренер розуміє, що такі моменти можуть вирішити долю не тільки конкретного матчу, а й усього протистояння.

"Арсенал" збирається перемогти в Парижі. У першому матчі я побачив, що це можна зробити. На полі були дві сильні команди, проте обидві вони робили помилки. Ми повинні зробити правильні висновки й бути ефективними в другому поєдинку. Це те, що збирається зробити "Арсенал", — заявив Артета.

Матч-відповідь "ПСЖ" із "канонірами" відбудеться вже 7 травня.

Нагадаємо, головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке пояснив, що йому не сподобалося в грі команди в Лондоні.

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