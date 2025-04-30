Артета дав важливу обіцянку після поразки Арсеналу від ПСЖ

Артета назвав головну причину поразки Арсеналу від ПСЖ
У рамках першого матчу 1/2 Ліги чемпіонів "Арсенал" прийняв у Лондоні французький "ПСЖ". Гості зуміли перемогти з рахунком 1:0, а "каноніри" не використали кілька моментів біля воріт суперника.
Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета вважає, що його команда зіграла краще, ніж парижани, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Арсенал" пропустив гол у дебюті поєдинку, і Мікель Артета визнав, що його команді було складно в перші 15 хвилин матчу. Головною проблемою і причиною поразки "канонірів" тренер назвав те, що лондонцям не вдавалося нав'язати суперникові свою гру та повернути контроль над ходом поєдинку. Футболісти не могли повернути м'яч після втрат, і це створило "Арсеналу" багато проблем.
Що пообіцяв Артета
Головний тренер "канонірів" вважає, що його команда заслуговувала на більше в першому півфіналі ЛЧ із "ПСЖ". Однак він закликав уболівальників не засмучувати, оскільки в матчі-відповіді "Арсенал" зіграв зовсім інакше, з урахуванням помилок першої частини протистояння.
Артета заявив, що окрім голу Усмана Дембеле "ПСЖ" більше нічого не створив біля воріт "Арсеналу". Однак тренер розуміє, що такі моменти можуть вирішити долю не тільки конкретного матчу, а й усього протистояння.
"Арсенал" збирається перемогти в Парижі. У першому матчі я побачив, що це можна зробити. На полі були дві сильні команди, проте обидві вони робили помилки. Ми повинні зробити правильні висновки й бути ефективними в другому поєдинку. Це те, що збирається зробити "Арсенал", — заявив Артета.
Матч-відповідь "ПСЖ" із "канонірами" відбудеться вже 7 травня.
Нагадаємо, головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке пояснив, що йому не сподобалося в грі команди в Лондоні.
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