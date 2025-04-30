Еліна Світоліна оновила особистий рекорд у тенісі

Еліна Світоліна під час матчу. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Одеситка Еліна Світоліна продовжує вражати своєю формою на грунтових кортах, демонструючи стабільність і високу майстерність. Її успіхи на турнірах WTA 1000 підтверджують статус однієї з провідних тенісисток сучасності.

Українська спортсменка встановила важливе досягнення на шляху до фіналу престижного турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна досягла значущого рубежу у своїй кар'єрі, здобувши десяту поспіль перемогу на ґрунтовому покритті. Цей успіх припав на матч 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді, де Світоліна впевнено обіграла Марію Саккарі з рахунком 6:3, 6:4.

Еліна Світоліна з уболівальниками. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Унікальність перемоги Світоліної

Переможна серія українки розпочалася з матчів Кубка Біллі Джин Кінг, продовжилася тріумфом на турнірі в Руані та досягла апогею в Мадриді. Таким чином, Еліна стала лише четвертою тенісисткою в історії, якій вдалося виграти десять матчів поспіль на ґрунті, не поступившись жодним сетом. Раніше подібного домагалися Серена Вільямс, Флавія Пеннетта та Бернарда Пера.

"Я дуже старалася знайти свій рівень. Дуже рада, що змогла зробити це на ґрунті так рано, тому що нелегко перейти з хардових кортів на ґрунт. Але поки що я дуже задоволена своїм виступом. Я намагаюся залишатися здоровою, це зараз мій пріоритет. Я спробую перефокусуватися для наступного матчу", — розповіла Світоліна.

Ця серія також дозволила Еліні оновити особистий рекорд за кількістю виграних сетів поспіль — 20. Попередній найкращий результат становив 16 сетів, встановлений у період з липня по серпень 2013 року.

Матч проти Саккарі тривав 1 годину 38 хвилин. За цей час Світоліна зробила два ейси, припустилася однієї подвійної помилки та відбила п'ять із семи брейк-пойнтів суперниці. Ця перемога стала третьою для Еліни в п'яти очних зустрічах із Саккарі.

Наступною суперницею Світоліної у чвертьфіналі стане японська тенісистка Моюка Учідзіма, яка раніше обіграла росіянку Катерину Александрову. Цей матч стане першим очним протистоянням між Світоліною та Учідзімою.

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