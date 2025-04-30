Дембеле може не зіграти в матчі-відповіді з Арсеналом

Усман Дембеле святкує гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Півзахисник збірної Франції Усман Дембеле став головним героєм першого півфіналу Ліги чемпіонів з "Арсеналом". Вінгер забив у Лондоні єдиний гол у матчі.

Незабаром після свого голу Дембеле зазнав травми та залишив поле, повідомляє RMC Sport.

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Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке визнав, що Усман Дембеле може бути недоступний для виходу на поле у повторному півфіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 7 травня. Саме вінгер забив єдиний гол у першій частині протистояння команд, але в середині другого тайму футболіст французької команди зазнав травми й на 70-й хвилині залишив поле.

Гол у ворота "Арсеналу". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Що сталося з Дембеле

Згідно зі словами наставника "ПСЖ", лідер команди має пройти поглиблене медичне обстеження. Після цього стане відомо, на який термін Усман Дембеле вибув з ладу. Однак майже напевно він не зможе допомогти чемпіонам Франції в матчі-відповіді з "Арсеналом".

Луїс Енріке сподівається, що травма Дембеле виявиться не серйозною, і футболіст зуміє швидко відновитися. Однак пошкодження часто переслідували Усмана протягом усієї його кар'єри, тому складно робити якісь прогнози. Нова травма Дембеле може бути пов'язана з підколінним сухожиллям.

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