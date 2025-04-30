Дембеле может не сыграть в ответном матче с Арсеналом

Усман Дембеле празднует гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Полузащитник сборной Франции Усман Дембеле стал главным героем первого полуфинала Лиги чемпионов с "Арсеналом". Вингер забил в Лондоне единственный гол в матче.

Вскоре после своего гола Дембеле получил травму и покинул поле, сообщает RMC Sport.

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике признал, что Усман Дембеле может быть недоступен для выхода на поле в ответном полуфинале Лиги чемпионов, который состоится 7 мая. Именно вингер забил единственный гол в первой части противостояния команд, но в середине второго тайма футболист французской команды получил травму и на 70-й минуте покинул поле.

Гол в ворота "Арсенала". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что произошло с Дембеле

Согласно словам наставника "ПСЖ", лидеру команды предстоит пройти углубленное медицинское обследование. После этого станет известно, на какой срок Усман Дембеле выбыл из строя. Однако почти наверняка он не сможет помочь чемпионам Франции в ответном матче с "Арсеналом".

Луис Энрике надеется, что травма Дембеле окажется не серьезной, и футболист сумеет быстро восстановиться. Однако повреждения часто преследовали Усмана на протяжение всей его карьеры, потому сложно делать какие-то прогнозы. Новая травма Дембеле может быть связана с подколенным сухожилием.

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