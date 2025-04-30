Гвардіола націлився на трансфер за 60 млн у Манчестер Сіті

Хосеп Гвардіола після перемоги "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/David Klein

Англійський "Манчестер Сіті" стане одним із головних гравців на трансферному ринку влітку 2025 року. Клуб готує вагому пропозицію на суму близько 60 мільйонів євро за футболіста, якого Хосеп Гвардіола вважає ключовим підсиленням складу.

Ім'я потенційного новачка поки що тримається в секреті, проте в кулуарах англійських ЗМІ вже заговорили про топ-рівень угоди, повідомляє FootballTransfers.

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У "Манчестер Сіті" бачать необхідність точкового посилення на тлі щільного графіка наступного сезону. Крім внутрішніх турнірів, на команду чекає участь у клубному чемпіонаті світу. Саме тому керівництво клубу прагне завчасно закрити всі кадрові питання.

Хосеп Гвардіола керує грою команди. Фото: Reuters/Phil Noble

Хто стане новачком "Манчестер Сіті"

Хосеп Гвардіола вже провів внутрішні консультації з трансферним відділом клубу і намітив список пріоритетних цілей. У клубі розраховують на швидкі переговори та підписання до старту передсезонних зборів. Головний акцент робиться на універсального гравця середньої лінії, здатного посилити ротацію і підтримувати високий темп гри.

"Ми хочемо працювати на випередження. Склад уже сильний, але ми завжди повинні думати на крок уперед", — зазначив раніше Гвардіола в коментарі після однієї з останніх ігор АПЛ. Такий підхід відповідає стратегії клубу останніх років, коли кожен трансфер ретельно вивіряється з урахуванням довгострокової перспективи.

Можливий новачок повинен вписуватися в стилістику гри, де велике значення має контроль м'яча, мобільність і тактична гнучкість. За інформацією джерела, обговорюються як внутрішні, так і зовнішні варіанти, зокрема й за участю молодих гравців із Ла-Ліги.

Ситуація також залежатиме від кадрових змін влітку. Якщо будь-хто з чинних гравців основного складу отримає пропозицію, яку клуб вважатиме вигідною, "Сіті" може прискорити підписання заміни. У будь-якому разі, в Манчестері планують завершити угоду до кінця червня.

Нагадаємо, ще одним новачком "Манчестер Сіті" може стати Кріштіану Роналду.

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