Жюль Кунде не сыграет в ответном матче ЛЧ с Интером и с Реалом

Жюль Кунде (справа) и Ферран Торрес. Фото: Reuters/Nacho Doce

Каталонская "Барселона" не смогла обыграть на своем поле "Интер" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Подопечные Ханса-Дитера Флика забили сопернику три гола, но этого оказалось мало для победы.

Во время матча "Барселона" потеряла из-за травмы Жюля Кунде, сообщает RAC1.

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Правый защитник "Барселоны" Жюль Кунде травмировался в первом тайме первого полуфинала с "Интером" (3:3). Французский футболист сел на газон, снял щитки и попросил замену, вместо него на 42-й минуте вышел Эрик Гарсия.

Жюль Кунде получил травму. Фото: Reuters/Albert Gea

Когда Кунде вернется на поле

Французский защитник является одним из лидеров "Барселоны" в нынешнем сезоне. Ханс-Дитер Флик ставит 26-летнего игрока в основной состав практически каждую неделю. Жюль Кунде принял участие уже в 52 поединках, забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач.

В четверг, 1 мая, Кунде пройдет углубленное медицинское обследование, после чего станет ясно, когда он сможет снова играть. Однако предварительный прогноз оказался неутешительным. У Жюля подозревают травму подколенного сухожилия, которая может вывести его из игры на три недели. Это означает, что он пропустит и ответный матч Лиги чемпионов с "Интером" (7 мая), и поединок с мадридским "Реалом" в Ла Лиге (11 мая).

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