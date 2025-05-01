Жюль Кунде не зіграє в матчі-відповіді ЛЧ з Інтером і з Реалом

Жюль Кунде (праворуч) та Ферран Торрес. Фото: Reuters/Nacho Doce

Каталонська "Барселона" не змогла обіграти на своєму полі "Інтер" в першому півфіналі Ліги чемпіонів. Підопічні Ганса-Дітера Фліка забили супернику три голи, але цього виявилося замало для перемоги.

Під час матчу "Барселона" втратила через травму Жюля Кунде, повідомляє RAC1.

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Правий захисник "Барселони" Жюль Кунде травмувався в першому таймі першого півфіналу з "Інтером" (3:3). Французький футболіст сів на газон, зняв щитки та попросив заміну, замість нього на 42-й хвилині вийшов Ерік Гарсія.

Жюль Кунде отримав травму. Фото: Reuters/Albert Gea

Коли Кунде повернеться на поле

Французький захисник є одним із лідерів "Барселони" в нинішньому сезоні. Ганс-Дітер Флік ставить 26-річного гравця в основний склад практично щотижня. Жюль Кунде взяв участь уже в 52 поєдинках, забив 4 м'ячі та зробив 8 результативних передач.

У четвер, 1 травня, Кунде пройде поглиблене медичне обстеження, після чого стане зрозуміло, коли він зможе знову грати. Однак попередній прогноз виявився невтішним. У Жюля підозрюють травму підколінного сухожилля, яка може вивести його з гри на три тижні. Це означає, що він пропустить і матч-відповідь Ліги чемпіонів з "Інтером" (7 травня), та поєдинок із мадридським "Реалом" у Ла-Лізі (11 травня).

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